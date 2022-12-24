Три человека погибли в пожарах за прошедшие сутки в Иркутской области

Спасатели предупредили об опасности неправильного использования печей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Иркутской области произошло 7 пожаров: в многоквартирных и частных домах, хозяйственной постройке, на мусорке и т.д. Огонь возникал по разным причинам, на каждый из вызовов выезжала бригада спасателей. Об этом сообщило МЧС Иркутской области.

- Государственные инспекторы по пожарному надзору предупреждают о необходимости постоянного контроля состояния печей и проводки! - рассказали в ведомстве.

Причинами возникновения огня стали поджог, курение, короткое замыкание и неисправная печь для отопления. Последняя является одной из наиболее распространенных в зимний период причин пожаров, так как все сибиряки отапливают дома.

Ранее "КП-Иркутск" писала о иркутянине Евгении Александрове, который смог выжить после удара молнии. По его рассказам, разряд ударил в голову и вышел через пятку - все произошло полтора года назад.