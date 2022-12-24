2,5 млн рублей выделили для вознаграждения охотников, убивших волков в Иркутской области

За каждую шкуру платят по 16,5 тысячи рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области идет сезон охоты на диких волков, каждый охотник получит за шкуру животного по 16,5 тысячи рублей. Добыча серого зверя началась 1 августа и продолжится вплость до 31 марта 2023 года. А в этом году на вознаграждение охотников выделили 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает правительство региона.

- На общедоступных угодьях Иркутской области численность волка составляет 6 274 особи при норме - 3 500. Большое количество хищников угрожает популяции диких копытных животных, несет угрозу сельскохозяйственным и домашним животным, - рассказали в пресс-службе.

На 2023 год тоже предусмотрели 2,5 миллиона рублей. Волки могут стать угрозой и для людей, если окажутся сильно голодными.

Отметим, что на добычу волка нужно получить лицензию - нельзя просто так взять, убить животное и требовать выплаты. К тому же, деньги будут раздавать методом случайной выборки, так как лимиты программы позволяет оплатить отлов только 150 волков. Сейчас на комиссию для розыгрыша поступило 282 идентификационных номера, присвоенных охотникам по количеству представленных шкур. Выплаты получат 77 охотников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08