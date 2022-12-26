Стали известны результаты проверки причин выпадения серого снега в Иркутском районе

В снег примешалась сажа Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В Маркова Иркутского района 26 декабря выпал серый снег - местные жители сильно удивились этому и выложили фотографии в социальные сети. Их машины утром были все в грязи. При этом грязный снег заметили сразу в трех микрорайонах поселка. Опасно ли это для местных жителей - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

- По результатам исследований не зарегистрировано превышений предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и углероду (сажа). Концентрация вредных веществ в пределах нормы, - сообщили о результатах проверки в ведомстве.

Сейчас Роспотребнадзор взяла ситуацию на контроль.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что в Усть-Илимске создали снежную копию "Родины-матери", при этом покрасив ее. Такое начинание положительно оценили пользователи социальных сетей.