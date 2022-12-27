Мэр Саянска Олег Боровский провел последнюю в году планерку в костюме Деда Мороза. Фото: Олег Боровский

"Всем хорошего предновогоднего настроения!" - обратился к подписчикам своего Telegram-канала мэр Саянска Олег Боровский. Градоначальник перевоплотился в зимнего волшебника, чтобы подарить позитивные эмоции коллегам-руководителям структурных подразделений муниципалитета. Последнюю в уходящем году планерку он провел в костюме Деда Мороза.

- Год был насыщенным, многое получилось, что-то к сожалению нет, но хорошего было все-таки больше, - рассказал Олег Боровский. - Будем надеяться, что 2023 год будет более интересным и содержательным

Напомним, иркутские дайверы установили праздничную елку на 8-метровой глубине Байкала вблизи поселка Листвянка. Команда - водолазы клуба «СВАЛ». И ныряли они не просто в гидрокостюмах. Дед Мороз, снеговиком, Карлсон, Покемон и другие мультяшные герои водили хоровод вокруг хвойной красавицы под водой