800 детей со всей Иркутской области посетили Губернаторскую елку Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

27 декабря в Иркутском музыкальном театре состоялась губернаторская елка для детишек со всех уголков Приангарья. По традиции гостям праздника, которые являются именинниками, отличниками и победителями олимпиад Игорь Кобзев вручил подарки. Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями сказок проводили конкурсы и игры. После спектакля «Госпожа Метелица» каждый получил сладкий набор. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В Иркутской области стало доброй традицией приглашать на главную областную елку не только детей, нуждающихся в особой заботе государства, но и отличников учебы, победителей школьных олимпиад и спортивных соревнований. Сегодня к участникам Губернаторской елки прибавились дети, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции. Ребята, вы должны знать, что они все для нас настоящие герои!, – поздравил детей Игорь Кобзев.

Напомним, мэр Саянска Олег Боровский провел последнюю в году планерку в костюме Деда Мороза. Градоначальник перевоплотился в зимнего волшебника, чтобы порадовать коллег - руководителей структурных подразделений муниципалитета. Всем хорошего предновогоднего настроения!" - обратился он к подписчикам своего Telegram-канала.