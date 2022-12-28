Актрису из Бурятии номинировали на лучшую женскую роль в «Золотом орле»

Историческая драма вошла в шорт-лит престижной кинопремии «Золотой орел». Фото: Централ Партнершип.

Елена Ербакова, актриса из Республики Бурятии, номинирована на лучшую женскую роль в фильме «Сердце Пармы». Историческая драма вошла в шорт-лит престижной кинопремии «Золотой орел». Об этом сообщается на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

- Помимо этого, «Сердце Пармы» будет представлено еще в девяти номинациях. Это «Лучший фильм», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая музыка к фильму», «Лучший монтаж фильма», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшие визуальные эффекты», - сообщается на официальном сайте академии.

Напомним, что «Сердце Пармы», исторический фильм по роману Алексея Иванова, вышел в прокат в начале октября. Главную роль ведьмы Тичерть в нем исполнила актриса русского драматического театра им. Бестужева города Улан-Удэ Елена Ербакова. Для девушки это стало дебютом в кино. О том, как проходили съемки блокбастера и с чем пришлось столкнуться молодой актрисе, Елена ранее подробно рассказывала в эксклюзивном интервью «КП» - Иркутск».