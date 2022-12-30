Несколько трамваев и троллейбусов вышли на линии Иркутска под управлением Снегурочек

Некоторые вагоновожатые перевоплощаются в сказочных персонажей не в первый раз Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске создают праздничное настроение: на трамвайные и троллейбусные линии вышли машины, которые украсили к Новому году. Гирлянды, мишура и сказочные персонажи - причем, за рулем. Водители нарядились в Снегурочек и Дедов Морозов, чтобы порадовать горожан. Об этом сообщает администрация города.

- Пассажиры на сказочный образ реагируют позитивно, особенно радуются такому преображению дети. Некоторые из них специально ждут "новогоднего трамвая", чтобы прокатиться и ощутить настроение праздника, - рассказала вагоновожатая Надежда Анисимова.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что случилось с сэкономленными на новогоднем городском салюте деньгами. Администрация выполнила обещание и отправила в Кировск закупленные украшения для преображения улиц города. Посылки уже прибыли в ЛНР.

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