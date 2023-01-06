90 тонн гуманитарной помощи отправят из Иркутска в Кировск и зону СВО

На одну «буржуйку» весом около 25 кг уходило около трех дней. Фото: Юлия Виташас.

Из Приангарья в подшефный Кировск и зону спецоперации вскоре отправится очередная партия гуманитарной помощи. Это 90 тонн генераторов, тепловых пушек, бензопил, лопат и печей. К слову, «буржуйки» своими руками создавали студенты иркутских техникумов. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Игорь Кобзев.

- Отдельная благодарность - администрациям Братска и Ангарска, волонтерскому отряду «Сибирь» Усть-Илимска, Совету Ветеранов Нижнеудинска. Большая часть этого груза собрана именно благодаря вам! - говорится в сообщении главы региона.

Также вместе с грузом отправят посылки и письма от родных и просто неравнодушных жителей Иркутской области. Уже завтра, 7 января, гуманитарную помощь отгрузят до Ростова - самолетом и по земле.

Напомним, идею создать печки-«буржуйки» и поддержать участников СВО предложили в министерстве образования Иркутска. Это часть Всероссийской акции #МЫРЯДОМ. В колледже согласились в ней поучаствовать. За работу принялись студенты третьего курса.