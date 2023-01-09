Девушка-подросток из Иркутска пыталась улететь за границу с поддельными документами Фото: Иван ВИСЛОВ

Девушка-подросток пыталась без разрешения родителей вылететь из аэропорта Иркутска за границу. Однако обман быстро вскрылся, а ее план соответственно провалился. Об этом сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике Бурятия.

- Установлено, что при следовании через границу 17-летняя девушка предъявила сотруднику ведомства поддельное нотариально оформленное согласие законных представителей на выезд из Российской Федерации, тем самым совершив уголовно наказуемые деяния, - рассказали в республиканском ПУ ФСБ России.

Октябрьский районный суд Иркутска юную сибирячку признал виновной и назначил ей полгода ограничения свободы.

Напомним, мошенника, похитившего у иркутской пенсионерки восемь миллионов рублей, разыскивают полицейские Приангарья. Женщина думала, что совершает прибыльное вложение в акции крупной энергетической компании, а на самом деле попалась на уловки преступников.