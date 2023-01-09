Стоимость проезда в автобусах до 30 рублей повысилась в Тайшете Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стоимость проезда в автобусах с 1 января повысилась на 2 рубля в Тайшете. Так, пассажирам общественного транспорта теперь придется заплатить не 28, а 30 рублей.

- С инициативой в городскую администрацию обратились перевозчики, которые предоставляют услуги населению по нерегулируемому тарифу. Предприниматели, как и в предыдущие случаи, объяснили необходимость повышения стоимости тем, что у них увеличились расходы на запчасти, топливо, зарплату и так далее, - сообщает информационный портал «Тайшет24».

Тем временем в Иркутске также ожидается повышение стоимости проезда в автобусах. С 8 января цену на билет в 25 рублей установили на маршрутах №59 и 68к. Пассажиры автобуса № 58 будут платить по 15 рублей днем и 20 рублей после 20:00. С 13 января до 30 рублей днем и 35 рублей после 20:00 подорожает проезд на маршрутах № 10, 13 и 30.

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