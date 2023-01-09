На досрочные выборы мэра Балаганского района выдвинулись два кандидата Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Избирком Иркутской области сообщил о двух новых кандидатах, которые выдвинулись на досрочные выборы мэра Балаганского района, пишет ИА IrkutskMedia. Один из них уже занимал эту должность, но был досрочно освобожден от полномочий судом по причине потери доверия. Ранее он дважды побеждал на выборах, а его срок должен был закончится в 2026 году.

- Оба кандидата участвуют в кампании в качестве самовыдвиженцев. Для регистрации им необходимо собрать подписи 34 избирателей, - отмечают в пресс-службе Избиркома.

Напомним, выборы состоятся 26 февраля. Выдвижение кандидатов будет проходить до 26 января включительно. Срок подачи документов на регистрацию истекает 29 января.

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