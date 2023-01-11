Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 10:14

Сильный ветер и морозы до -22 ожидаются в Иркутске 12 января

В ночь с 11 на 12 января ртутный столбик опустится до -30 в Иркутске
Регина РАХИМОВА
Днем 12 января столбик термометра опустится до -22 градусов.

Днем 12 января столбик термометра опустится до -22 градусов.

Фото: Валерий ШАХОВ

Последнее время погода удивляет и удивляет иркутян. То дождь и плюсовые температуры в начале января, то заморозки до -57. Чего ждать от 12 января сообщили в Иркутском гидрометцентре. Так, днем будет достаточно прохладно. Столбик термометра опустится до -22 градусов. Также подует северо-западный и юго-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду, но хотя бы без осадков. А ночью вообще грянет мороз до -30.

- В области 12 января будет переменная облачность, ожидается небольшой снег, - сообщают синоптики. - А ветер будет еще сильнее - с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура упадет до -25…-30 градусов, в южных районах до -25. Традиционно небесная канцелярия не щадит север. Там ночью похолодает до -32…-37, местами даже до 47 градусов,

Особенно Сибирь покажет свой суровый характер с 13 по 14 января. Будьте осторожны, ведь ночью грянет мороз до -52…-57 градусов, а днем до -42…-47.