Съемки телепрограммы «Неизвестные маршруты России» стартовали в Иркутске

Иркутск зимой может покорить своей красотой. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Шоу о путешествиях «Неизвестные маршруты России» начали снимать в Иркутске. Новый выпуск будет посвящен столице Приангарья. В нем расскажут о самых интересных туристических маршрутах области, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Авторы программы «Неизвестные маршруты России» показывают зрителям те уголки нашей Родины, о которых молчат путеводители и никогда не расскажут гиды, – отметила советник мэра города по туризму Инга Корочкина.

Выпуск о столице Приангарья получил название «Иркутск – ворота в заповедный Байкал». Уже известно, что в нем могут быть Московские ворота и ГЭС. Также съемочная группа планирует отправиться на алюминиевый завод и предприятие по обработке кварца. Конечно, попадет в выпуск современный ледовый дворец «Байкал».

Создатели передачи уделяет время и соседним населенным пунктам. Например, съемки будут вести также в поселках Листвянка, Большое Голоустное и Усть-Ордынский. Телевизионщики посетят Баяндай, село Анга и другие населенные пункты Приангарья.

Съемки будут длиться примерно 10 дней.