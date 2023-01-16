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НовостиЗдоровье16 января 2023 5:30

69 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки

Летальных случаев не зарегистрировано
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
69 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки

69 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

69 новых случаев коронавируса выявили в Приангарье за минувшие сутки. В целом, по данным на 16 января, в регионе с начала пандемии официально подтверждено 358 756 случаев заражения. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За последние 24 часа было зарегистрировано 8862 (0) летальных случая, - отмечают в ведомстве. Еще 932 (0) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

При этом за все время с инфекцией справились 353 946 заболевших.

Сибиряков просят относиться внимательнее к собственному здоровью. Чтобы не слечь с температурой и кашлем, необходимо не забывать об использовании защитных масок в общественных местах. Также важно вовремя делать прививки.

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