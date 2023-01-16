69 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

69 новых случаев коронавируса выявили в Приангарье за минувшие сутки. В целом, по данным на 16 января, в регионе с начала пандемии официально подтверждено 358 756 случаев заражения. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За последние 24 часа было зарегистрировано 8862 (0) летальных случая, - отмечают в ведомстве. Еще 932 (0) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

При этом за все время с инфекцией справились 353 946 заболевших.

Сибиряков просят относиться внимательнее к собственному здоровью. Чтобы не слечь с температурой и кашлем, необходимо не забывать об использовании защитных масок в общественных местах. Также важно вовремя делать прививки.

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