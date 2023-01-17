Морозы до -30 градусов ожидаются в Иркутске в Крещение Господне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суровая погода ожидает жителей Иркутска на Крещение Господне. В ночь на 19 января столбик термометра покажет до -28... -30 градусов, днем будет едва ли теплее -24...-29, сообщают в пресс-службе городской администрации со ссылкой на данные Иркутского гидрометцентра.

- Единственным разрешенным местом для купания в день Богоявления в Иркутске является залив Якоби. Там устанавливают ледовые скульптуры, готовят проруби для купания и забора воды. 19 января поставят палатки для переодевания и обогрева, обеспечат медицинское сопровождение и охрану общественного порядка, - напомнил горожанам мэр областного центра Руслан Болотов.

Купели для омывания будут доступны в Ленинском округе - в Михайло-Архангельском храме на улице и Храме Успения Божией Матери.

Напомним, ранее «Комсомолка» поделилась более подробным прогнозом на Крещение в Иркутской области. В некоторых районах температура упадет под - 60 градусов. Более того, в регион придет порывистый ветер. Также опытный морж дал действенные советы для новичков, которые впервые планируют окунуться в ледяную воду. Самое главное, отмечает специалист по закаливанию, необходимо быть трезвым.