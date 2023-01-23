Прокуратура организовала проверку из-за понижения температуры в домах Нижнеилимского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Нижнеилимского района Иркутской области отреагировала на сообщения о понижении температуры в жилых помещениях в городе Железногорск-Илимский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере теплоснабжения. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказали в прокуратуре.

Вопрос восстановления температурного режима в домах города находится под контролем прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что в Иркутске из-за погодных условий введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 25 января. Все жизнеобеспечивающие структуры города должны будут оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Напомним, что в понедельник в Иркутске утром столбик термометра опустился до -46 градусов. «Бонусом» к таким низким температурам в регионе фиксируются порывы ветра до 8 м/с.