630 выявленных объектов культурного наследия обследуют в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Экспертизы проведут на 630 выявленных объектах культурного наследия в Иркутской области. Такие работы впервые были проведены в прошлом году и продолжатся в 2023-м. По Стратегии государственной культурной политики России, регионы должны выполнить план до 2030 года.

302 объекта культурного наследия в Приангарье располагаются в так называемых «заповедных» населенных пунктах, где сконцентрировано большое количество мест, обладающих исторической ценностью. Это Нижнеудинск, села Верхоленск, Бельск и Александровское.

Также 117 объектов находятся вне границ исторического поселения в Иркутске. Еще 108 – на грани утраты, 52 – это религиозные объекты, 42 –многоквартирные дома.

К слову, полученная специалистами при проведении экспертиз информация, может быть использована для привлечения туристов.