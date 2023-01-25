Иркутский зоосад приглашает горожан отпраздновать День без Интернета 29 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутский зоосад приглашает новых и старых посетителей вместе отпраздновать Международный День без Интернета, который состоится в это воскресенье, 29 января. Сообщение об этом опубликовали в соцсетях зоопарка.

- Главная цель этого замечательного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день. Ведь реальная жизнь гораздо более интересна и многогранна, чем искусственный виртуальный мир, - рассказали сотрудники зоосада.

Гостям обещают живое общение, наблюдение за животными и вылазку на природу, не выезжая за пределы города. Стартует программа в 13:00. Запланированные развлечения: снежные игры, тараканьи бега и показательное кормление кроликов. Также ребят будет встречать енот-аниматор.

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