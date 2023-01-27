Федеральный следком подключился к делу об избиении ребенка в Забайкалье Фото: Светлана Макеева

В центральный аппарат СК России будет доложат о ходе расследования уголовного дела по факту избиения четырехлетнего малыша в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По версии следствия, подозреваемый в течение двух лет систематически избивал своего пасынка 2019 года рождения. 25 января 2023 года злоумышленник, оставшись дома с малолетним ребенком, снова избил его, - говорят в ведомстве.

Из-за полученных травм ребенка госпитализировали в больницу Читы.

Сейчас следователи собирают доказательства произошедшего, опрашивают свидетелей. Кроме этого, ведется розыск подозреваемого.

Местный следственный комитет должен будет доложить главе СУ СКР Александру Бастрыкину об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела.

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