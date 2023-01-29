Метели сменят морозы. Ветер с порывами до 18 метров секунду ожидается в Иркутской области 29 и 30 января

Днем в Иркутске 29 января снега не будет, зато подует ветер 5-10 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделю назад жители Иркутска удивлялись Крещенским морозам. Ведь, таких холодов не было уже 22 года! Температура была на 8-15 градусов ниже нормы и опустилась до -41. А уже сегодня, 29 января, столбик термометра показывает всего до -2…-4 градусов. Небесная канцелярия не на шутку удивляет жителей столицы Приангарья.

- Днем в Иркутске 29 января снега не будет, зато подует ветер 5-10 метров в секунду, - сообщают «КП»- Иркутск в гидрометцентре Иркутска. - В Тайшетском и Нижнеудинском районах днём потеплеет до -2…-7, но при облачной погоде ожидается до -12…-17. На севере Катангского района температура понизится днём до -28…-33. А в Братске пойдет снег и подует западный ветер до 14 метров в секунду. Днем потеплеет до -5…-7 градусов.

Синоптики предупреждают, что 29 января по области выпадет небольшой, а местами умеренный снег, поэтому пешеходы и автомобилисты будьте осторожнее. Погода облачная, поэтому насладиться солнышком не получится. Также подует юго-западный и юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 14.

Такая же погода будет и в понедельник, 30 января. Все еще будет идти по области слабый и местами умеренный снег, и дуть западный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 18. Ожидается метель. В южных и центральных районах ночью похолодает до -11…-16, при прояснении до -21…-26. А днем небесная канцелярия порадует температурой до -7…-12. Даже на севере Катангского и в северо-восточных районах ночью будет не так холодно. Всего до -19…-24. А днем ртутный столбик покажет до -13…-18.

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