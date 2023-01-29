Пьяный водитель за рулем Toyota Corolla сбил 11-летнего мальчика в Тулуне

Инспекторы установили, что виновник аварии сел за руль в алкогольном опьянении. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 28 января школьник шел по краю дороги на улице Речной в Тулуне, когда 44-летний мужчина за рулем Toyota Corolla сбил его. В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Инспекторы установили, что виновник аварии сел за руль в алкогольном опьянении. Мужчина подтвердил, что перед этим выпил бутылку водки. Это показало и освидетельствование. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области в своем телеграмм-канале.

- В отношении мужчины сотрудниками ГИБДД "Тулунский" оформлен материал по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщают в ведомстве. - Расследование по факту ДТП продолжается. Правовое решение будет принято после установления степени тяжести вреда здоровью ребенка.

Вчера, 28 января, в трагической аварии погибли два человека. Днем на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Заморская, автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros. Водитель отечественного автомобиля, за рулем которого находилась 31-летняя женщина и ее пассажир, получили травмы, от которых скончались на месте.