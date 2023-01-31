129% от месячной нормы снега выпало в Иркутске в январе 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным синоптиков, за минувший месяц в Иркутске выпало 129% осадков от нормы. Об этом в соцсетях рассказал мэр Руслан Болотов. Градоначальник отметил, что дорожные службы трудятся круглосуточно. В работу включены дополнительная техника и сотрудники. Днем в порядок приводят проезжую часть, ночью проводят вывоз снега. Только за прошедшие выходные выгрузили более 5 тысяч тонн.

- По просьбам иркутян, которые заботятся о сохранности окружающей среды, переживают за свои автомобили и обувь, мы не используем на дорогах химические реагенты, крайне редко применяется рассол, - отметил Руслан Болотов.

К слову, 31 января высота снежного покрова в Иркутске составила 34 сантиметра при норме 28.

Напомним, ранее синоптики Иркутского Гидрометцентра дали прогноз погоды в Иркутске на неделю с 30 января по 5 февраля. Надолго ли в город пришло тепло? Об этом в материале КП-Иркутск.