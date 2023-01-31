Микрорайон Зеленый подключат к центральным теплосетям Иркутска

Микрорайон Зеленый Иркутска подключат к Ново-Иркутской ТЭЦ. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Отопление и горячую воду микрорайон Зелёный в областном центре сейчас получает из мазутной котельной, которая раньше относилась к военной части, а в 2018 году была передана городу. Котельная работает на мазуте и основное её оборудование существенно изношено. Чтобы в домах этого района города было теплее, необходимо подключаться к центральным тепловым сетям и мощностям Ново-Иркутской ТЭЦ.

– В Зеленом проживает семь тысяч иркутян. Крайне важно перевести микрорайон на центральное теплоснабжение города. Средства на эти цели в городском бюджете предусмотрены, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – В областном центре ведется планомерная работа по реконструкции инженерных сетей и строительству новых. Так, например, сегодня с энергетиками реализуем подготовительный этап для прокладки теплового луча по улице Баррикад. Благодаря воплощению этого масштабного проекта закроем 16 мазутных котельных. Это позволит улучшить экологическую обстановку, повысить качество оказания услуг для наших горожан.

Проект перевода микрорайона Зеленый на центральное теплоснабжение предусматривает строительство более 1700 метров тепловой сети и центрального теплового пункта. Проведением работ будет заниматься ООО «Байкальская энергетическая компания». Заключено соглашение о сотрудничестве с правительством Иркутской области.

Финансирование на строительство сетей поступит сразу из нескольких источников: ООО «БЭК» предоставлен займ из средств Фонда национального благосостояния, в бюджете Иркутска предусмотрены денежные средства на подключение тепловых сетей. Компания также использует собственные инвестиции.