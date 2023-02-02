12 работников предприятия подозревают в краже моторного масла в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске задержали сразу 12 работников предприятия, которые, по версии следствия, в течение полугода крали моторное масло. Восемь сотрудников цеха постепенно сливали нефтепродукты в пустые бочки. Водитель компании-подрядчика занимался их транспортировкой. Выехать беспрепятственно с территории ему помогали Три сотрудницы охраны, после чего масло продавали автомобилистам и владельцам автомастерских. Задержать соучастников удалось в момент очередной перевозки похищенного. Раскрыли преступление оперативники УФСБ и следователи ГСУ ГУ МВД России при содействии специалистов подразделения собственной безопасности предприятия. Об этом сообщают в пресс-службах УФСБ России по Иркутской области и регионального главка МВД.

- В ходе следственных мероприятий в гаражах подозреваемых изъято свыше 30 тар с моторным маслом объемом 200 литров на сумму более 2 миллионов рублей, - отметили в ведомствах.

По ходатайству полиции двух подозреваемых поместили под домашний арест, остальным выдано обязательство о явке. Заведено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Напомним, громкое задержание произошло на севере Приангарья. Руководителя, генерального директора и бухгалтера теплоснабжающей организации в Мамско-Чуйском районе подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следователей, с помощью фиктивных документов и подставных фирм они незаконно присвоили себе почти 80 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов. Махинации осуществлялись при поставку угля в поселок Мама.