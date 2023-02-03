3 февраля иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Монголии. Фото: телеграм-канал "Землетрясения в Байкальском регионе".

Жители Иркутской области уже привыкли к новостям о землетрясениях. В этот раз в пятницу, 3 февраля, сейсмологи Иркутской области зафиксировали такое явление в Монголии. Об этом сообщает телеграм-канал "Землетрясения в Байкальском регионе".

-Землетрясение произошло в 07:09 по Гринвичу, то есть в 15:09 по Иркутскому времени, - рассказали сейсмологи.

Эпицентр располагался в местности с координатами 48.45 с.ш. 106.14 в.д. Энергетический класс землетрясения - 11.9. В самом эпицентре толчки достигали 6 баллов, однако жителей Иркутской области это не коснулось.

Землетрясения - нередкий гость в регионе. Так, последний раз о таком явлении в регионе сообщали 14 января 2023 года. В 15:39 по местному времени сейсмологи зафиксировали подземные толчки силой в два балла. Эпицентр же располагался в 24 километрах от озера Хубсугул в Монголии.