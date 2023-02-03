До 1 мая понизят уровень Байкала на 25 сантиметров Фото: Иван Макеев

Байкал готовят к половодью. Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов. В ведомстве уточнили, что режим сбросных расходов Иркутской ГЭС сохранится в январских параметрах. Такое решение приняли на заседании Межведомственной рабочей группы.

- До 3 марта Иркутский гидроузел будет работать в режиме 1300-1500 куб. м/с. Сейчас уровень озера находится на отметке 456,39 метра, - рассказали в ведомстве.

К 1 мая показатель хотят понизить до 456, 15 метра. Уточняется, что за январь уровень Байкала опустился на семь сантиметров. Однако в ближайшие три месяца необходимо понизить его еще почти на 25 сантиметров.

За счет этой меры получится пройти опасный период таяния снега без затоплений. Именно для этого необходима заблаговременно освобожденная емкость, пояснили в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 3 февраля иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Монголии. Рассказываем, коснулось ли оно нашего региона.