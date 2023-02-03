15 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска вывезли с начала недели Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Только с начала недели с дорог Иркутска вывезли 15 тысяч тонн снега. Во всех районах города на уборке задействовано 70 единиц специализированной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова на этой неделе усилили работу по вывозу снега. На мостовых сооружениях и улицах с интенсивным движением транспорта технику задействуют ночью. Только вручную убирают наледь на тротуарах, лестницах, возле остановок общественного транспорта 200 сотрудников. Эти работы выполняются ежедневно, – поделился руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

По его словам, на этой неделе от снега очистили улицы Розы Люксембург, Челнокова, бульвар Рябикова, Напольная, Ремесленная, Чкалова, Франк-Каменецкого, Трудовая, Кожова, 25-го Октября, Бабушкина.

Кроме этого, расчистили подрядчики и улицы Фучика, Киевская, Тимирязева, Некрасова, Пархоменко. На некоторых участках также проводят обработку противогололедными материалами.ъ

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