До -14 градусов похолодает в Иркутской области 4 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 4 февраля, в Иркутской области ожидается температура воздуха до -14 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Gismeteo.

Уточняется, что погода в течение первой половины дня будет облачной, но уже ориентировочно с 14:00 станет пасмурной. Ночью температура воздуха может опуститься до -25 градусов.

В течение дня осадков не ожидается, а ветер будет достигать 1-2 метров в секунду. В воскресенье, 5 февраля, может немного похолодать, примерно до -17 градусов днем, говорят синоптики.

С 14:00 до 17:00 стоит ждать облачную погоду, в остальное - пасмурную. Порывы ветра в течение дня также не будут превышать 1-2 метра в секунду.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 15 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска вывезли с начала недели. В целом в районах города на уборке задействовано 70 единиц специализированной техники.