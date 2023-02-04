Сотрудников ГИБДД подозревают во взяточничестве в Слюдянском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье задержаны полицейские, которые в течение двух лет брали взятки у водителей. За денежное "вознаграждение" они соглашались закрыть глаза на нарушения правил дорожного движения, после чего делили сумму между собой. По данным следствия, один из подозреваемых - командир отделения ДПС ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району. Он вступил в сговор со своими подчиненными и другими должностными лицами районного отдела Госавтоинспекции. Преступление было раскрыто оперативниками собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками регионального ФСБ. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и регионального Главка МВД.

- По материалам, собранным ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Иркутской области, принято

процессуальное решение. Руководством регионального Главка по данному факту

назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанных лиц,

они понесут наказание в установленном законом порядке, - отметили в полиции.

- Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области совместно с

оперативниками регионального ФСБ России выявлены факты противоправной

деятельности, совершенные сотрудниками Госавтоинспекции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Следователями СК двое сотрудников Госавтоинспекции задержаны. Инспектор ДПС помещен под домашний арест, командир заключен под стражу.

Сотрудники ОМОНа "Шквал" Росгвардии по Иркутской области провели обыски по местам жительства и работы подозреваемых, расследование продолжается.

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