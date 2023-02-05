Соглашение на строительство нового аэропорта в Иркутске заключат с частным инвестором Фото: Иван ВИСЛОВ

Трехстороннее соглашение заключат для строительства нового аэропорта в Иркутске. Подписывать его будут представители правительства России и правительства Иркутской области с частным инвестором. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Приангарья.

Напомним, что уже известно, где будет располагаться новая воздушная гавань. Ее хотят вынести за пределы областного центра. Для строительства выбрали участок в Иркутском районе около деревни Позднякова.

- Министерство транспорта готово оказать нам содействие в сопровождении проекта, - говорят специалисты. - Подтверждено финансирование на выполнение работ. Средства на это планируется предусмотреть в 2028-2030 годах.

Ранее сообщалось, что строительсво нового аэропорта обойдется в 53 миллиарда рублей. В нынешнем 2023 году планировалось найти инвестора - подробности.

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