38-летний пассажир иномарки погиб в ДТП в м-не Юбилейный в Иркутске. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло в микрорайоне Юбилейный. Там 28-летний водитель за рулем Nissan Cefiro не справился с управлением и автомобиль влетел в бетонное ограждение. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- В результате столкновения пассажир иномарки погиб на месте происшествия, - говорят полицейские. – Ему было 38 лет. Водителя с различными травмами госпитализировали в больницу.

Отмечается, что в момент дорожно-транспортного происшествия оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. Проверка продолжается.

Напомним, накануне в Иркутске также произошло еще одно ДТП. На улице Советской иномарка Митсубиси Лансер въехала в киоск. Пострадала продавец продуктового магазина. А произошла автоавария из-за невнимательности водителя грузовика Митсубиси Фусо - подробности.

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