Продавец пострадала из-за въехавшего в киоск автомобиля в Иркутске Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Накануне вечером, 3 февраля, на улице Советской в Иркутске 28-летняя женщина за рулем иномарки въехала в киоск. Это произошло из-за невнимательности другого автомобилиста. 41-летний водитель грузовика «Митсубиси Фусо» подъехал по адресу, чтобы разгрузить строительный материал, он вышел из кабины и забыл поставил ручной тормоз. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В следствии чего грузовик совершил наезд задним ходом на «Митсубиси Лансер», а автомобиль из-за удара врезался в ларек, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадала продавец продуктового магазина. Ее доставили в больницу. Водители отделались испугом. Госавтоинспекторы проводят проверку.

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