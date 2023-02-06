30 человек пострадало, один погиб в ДТП в Иркутске и районе на минувшей неделе. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе с 30 января по 5 февраля произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. В этих автоавариях пострадали 30 человек, из них пятеро – несовершеннолетние. Также в ДТП в м-не Юбилейный погиб пассажир иномарки, врезавшейся в бетонное ограждение. Об этом Кп-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции областного центра.

- За семь дней зарегистрировано 14 столкновений транспорта, семь наездов на пешеходов и одно на препятствие, - говорят инспекторы.

Полицейские призывают соблюдать правила дорожного движения и автомобилистов, и пешеходов. От их выполнения зависят жизни, не только ваша, но и окружающих земляков.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Иркутске накануне. 28-летний водитель за рулем Nissan Cefiro не справился с управлением, машину понесло и она врезалась в бетонное ограждение. Самого автомобилиста увезли с различными травмами в больницу, а пассажир погиб на месте аварии.

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