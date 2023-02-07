Проиграл в карты: полицейские задержали разгуливавшего голым на морозе сибиряка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Абсолютно голый мужчина разгуливал по одной из дорог Бодайбо и пугал прохожих неадекватным поведением. В таком виде сибиряка сняли на видео очевидцы, а ролик опубликовали в местном паблике. На просторах сети его заметили полицейские. Вскоре стала известна личность хулигана, его задержали и допросили. 33-летний бодайбинец признался, что раздеться его заставила обычная игра. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Со слов задержанного, обнаженным на улице Иркутской он оказался из-за того, что проиграл в карточную игру, а весьма изощренное желание ему загадали другие участники, - рассказали в ведомстве.

Выходку мужчины в полиции не оценили. На нарушителя сотрудники ОВД составили административный протокол за мелкое хулиганство. Теперь ему придется заплатить штраф.