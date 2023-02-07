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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:26

В Институте Земной коры прокомментировали образование становых трещин на Байкале

Ученые считают это обычным явлением
Елена СИНИЦА
В Институте Земной коры прокомментировали образование становых трещин на Байкале

В Институте Земной коры прокомментировали образование становых трещин на Байкале

Фото: Иван Макеев

Толчки во время образования становой трещины на Байкале в районе Листвянки и Большого Голоустного - вполне обычное природное явление. Такое заявление сделала ученый секретарь, кандидат физико-математических наук Института Земной коры СО РАН Анна Добрынина в разговоре с IrkutskMedia .

- Произошел небольшой сейсмический эффект в прибрежных поселках. Если бы трещина образовалась ближе к центру Байкала, то скорее всего жители этих территорий ничего бы и не почувствовали, - прокомментировала она.

Напомним, что о появлении становой трещины стало известно 5 февраля. Она возникла на ледовом покрове Байкала образовалась в районе Листвянки, Больших Котов, Большого Голоустного. При этом эффекты от подвижки льда достигали интенсивности в четыре балла.

Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/1447776/

Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/1447776/

Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/1447776/

Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/1447776/