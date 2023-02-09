В Иркутской области могут появиться рестораны сети "Вкусно - и точка" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как стало известно "КП-Иркутск", власти региона и гендиректор сети ресторанов «Вкусно - и точка» Олег Пароев обсудили открытие предприятий быстрого питания в Иркутской области. Встреча сторон состоялась впервые после ухода компании Макдоналдс с российского рынка.

- Мы стали российским брендом и видим, насколько позитивно россияне нас воспринимают как новый бренд, который сохранил все лучшее, что было в прежней компании, и привнес что-то свое. Иркутская область является перспективным регионом, - прокомментировал Олег Пароев.

Он также добавил, что сеть в регионе будет развиваться постепенно. В планах запустить открытие восьми точек сети в течение пяти лет, отметил Пароев.

Напомним, что между регионом и ранее работавшим "Макдональдсом" было заключено соглашение, подразумевающее открытие восьми точек в области.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 276,2 километра автотрасс отремонтируют в Иркутской области.