Единственная переправа на озере Байкал еще не открыта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области регулярно получают звонки с вопросами, когда же откроется ледовая переправа на озере Байкал. В ведомстве пояснили, почему сроки сдвигаются.

-К сожалению, в этом году ледовая обстановка осложнилась появлением становых трещин, имеющих динамический характер. Это и затрудняет работы по оборудованию ледовой трассы, связывающей остров Ольхон с материком, - говорят в МЧС.

В предстоящие выходные ожидается увеличение туристического потока на Байкал, поэтому сотрудники ведомства просят не допускать выезда на лед на транспорте.

В ведомстве напомнили, что такой выезд вне ледовой переправы может привести к печальным последствиям, вплоть до смерти.

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