Власти города рассказали, будут ли в Иркутске отмечать Масленицу Фото: Иван МАКЕЕВ

Приангарье стало участником Всероссийской акции «Широкая Масленица». В школах и учреждениях образования в сфере культуры с 20 по 26 февраля будут проходить различные тематические мероприятия. Эта акция направлена на популяризацию традиционной культуры народов России.

На протяжении масленичной недели ведущие фольклорные коллективы страны расскажут о традициях, приуроченных к каждому из семи дней празднования Масленицы, и исполнят обрядовые песни. Видеоролики выступлений будут размещены на портале культурадляшкольников.рф и в социальной сети ВКонтакте.

Помимо увлекательных онлайн-игр, викторин и мастер-классов по изготовлению масленичной куклы-чучела ребятам предлагают поучаствовать в конкурсе. Члены жюри выберут 10 лучших работ в номинациях: масленичная песня, масленичная кукла-чучело, устное творчество. Видео с готовым проектами нужно опубликовать с хештегом #масленицакдш во «ВКонтакте».

Напомним, в июне этого года в Иркутске стартует капитальный ремонт областной детской школы искусств. Работы здесь проведут впервые за 46 лет. Из-за отсутствия вентиляции педагоги и дети не могли нормально заниматься. На год, пока здание буду ремонтировать, почти 600 учащихся переведут в другое здание. В течение 12 месяцев здесь заменят кровлю, системы вентиляции, отопления, электропроводку, приведут в порядок подвал, кабинеты для занятий.