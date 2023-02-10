Областную школу искусств в Иркутске закроют на ремонт летом 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Летом 2023 года в Иркутске стартует капитальный ремонт областной детской школы искусств, которая празднует 100 лет со дня основания. Работы здесь проведут впервые за 46 лет. Из-за отсутствия вентиляции педагоги и дети не могли нормально заниматься. На год, пока здание буду ремонтировать, почти 600 учащихся переведут в другое здание.

В течение 12 месяцев в школе заменят кровлю, системы вентиляции, отопления, электропроводку, приведут в порядок подвал, кабинеты для занятий. В зрительном зале установят акустические панели, современную сцену и амфитеатр для зрителей. На эти цели выделено 86,7 миллионов рублей.

Контролировать качество работ будут представители Союза строителей Иркутской области, а также родители и педагоги школы искусств

Напомним, прием документов стартует в Иркутском суворовском военном училище 15 апреля. Завершится прием личных дел кандидатов 1 июня. Стоит отметить, что набор проходит только с 5 по 7 классы. В каждом из них есть по 60 мест. Здание введут в эксплуатацию к 1 сентября 2023 года.

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