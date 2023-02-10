37 миллионов рублей получит Иркутская область на развитие событийного туризма Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", регион получит 37 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие событийного туризма. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

-На эти средства в Иркутске хотят оформить ледяную инфраструктуру. На протяжении известного иркутского туристического маршрута «Зеленая линия» разместят информационные стенды, арт-объекты, памятники, развлекательные элементы – все это будет выполнено изо льда и оснащено иллюминацией, - рассказали власти.

Этот проект имеет название «Ледовый город. Счастье чистой воды». Предполагается, что он сможет привлечь не менее 250 тысяч зрителей.

Всего финансирование из федеральной казны на поддержку событийных мероприятий в 2023 году получат 36 регионов России, на эти цели будет направлено 638 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что власти города рассказали, будут ли в Иркутске отмечать Масленицу.