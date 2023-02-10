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НовостиОбщество10 февраля 2023 7:17

37 миллионов рублей получит Иркутская область на развитие событийного туризма

Деньги пойдут на проект «Ледовый город. Счастье чистой воды»
Елена СИНИЦА
37 миллионов рублей получит Иркутская область на развитие событийного туризма

37 миллионов рублей получит Иркутская область на развитие событийного туризма

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", регион получит 37 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие событийного туризма. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

-На эти средства в Иркутске хотят оформить ледяную инфраструктуру. На протяжении известного иркутского туристического маршрута «Зеленая линия» разместят информационные стенды, арт-объекты, памятники, развлекательные элементы – все это будет выполнено изо льда и оснащено иллюминацией, - рассказали власти.

Этот проект имеет название «Ледовый город. Счастье чистой воды». Предполагается, что он сможет привлечь не менее 250 тысяч зрителей.

Всего финансирование из федеральной казны на поддержку событийных мероприятий в 2023 году получат 36 регионов России, на эти цели будет направлено 638 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что власти города рассказали, будут ли в Иркутске отмечать Масленицу.