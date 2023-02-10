В выходные 11 и 12 февраля в Иркутской области ожидается облачная погода и снег Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные 11 и 12 февраля в Иркутской области ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

-В субботу, 11 февраля в течение температура воздуха будет держаться на уровне -12 градусов. В этот день будет облачно, возможен небольшой снег, - говорят синоптики.

Сильных порывов ветра в этот день не ожидается: ветер будет западный, до 1 метра в секунду. В ночь на воскресенье в регион нагрянут морозы до -27 градусов, отмечают специалисты.

В воскресенье, 12 февраля, столбик термометра не опустится ниже -11 градусов. Погода будет также облачная, но с прояснениями и без осадков, говорят в Гидрометцентре. Ночью ожидается похолодание в пределах -24 градусов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске реализуют проект "Ледовый город. Счастье чистой воды". Он будет подразумевать строительство ледяной инфраструктуры по туристическому маршруту «Зеленая линия».