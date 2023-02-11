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НовостиОбщество11 февраля 2023 2:25

Еще одну ледовую переправу открыли сотрудники МЧС в Иркутской области за прошедшие сутки

Она появилась на реке Кута
Виктория КУДАЕВА
Всего на территории региона действует 47 ледовых переправ.

Всего на территории региона действует 47 ледовых переправ.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Еще одна ледовая переправа стала доступна для автомобилистов Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- За сутки в регионе открыта одна внеплановая ледовая переправа через реку Кута в районе населенного пункта Каймоново Усть-Кутского района. Ее протяженность составляет 60 метров, а грузоподъемность 60 тонн, - говорится в сообщении ведомства.

Всего на сегодняшний день на территории региона для безопасного пересечения водных объектов действует 47 ледовых переправ. Семь из них - внеплановых. Ранее «КП» - Иркутск сообщала, что единственная ледовая переправа на Байкале все еще не открыта. Причиной стало появление на озере становых трещин, которые имеют динамический характер. Они осложняют работы по оборудованию ледовой трассы.