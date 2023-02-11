Более 800 дворников ежедневно ведут уборку дворов в Иркутске

В Иркутске продолжается уборка придомовых и внутриквартальных территорий от снега и наледи Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Более 800 дворников управляющих организаций ежедневно ведут уборку дворов и лестниц, очищают крыши и козырьки многоквартирных домов, а также обрабатывают противогололедными материалами пешеходные зоны. В выходные дни продолжается работа по грейдированию дворовых и внутриквартальных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Комитеты по управлению округами ежедневно контролируют качество уборки дворов, проверяют факты, о которых сообщают жители. В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства Иркутска управляющим организациям за нарушения обязательных требований по содержанию жилых зданий и дворовых территорий МКД в зимний период выдаются предостережения. На прошлой неделе специалистами комитета по управлению Правобережным округом объявлено 19 предостережений. По 12 из них замечания устранены, – говорится в сообщении ведомства. .

Всего с 6 по 10 февраля с участков, примыкающих к МКД, вывезено около 5 тысяч тонн счищенного снега. Заявки от жителей на сброс снега и удаление наледи принимаются диспетчерскими службами УК, ТСЖ, ЖСК. На бездействие ответственных организаций можно сообщать в комитеты по управлению городскими округами.