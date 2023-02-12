12 тысяч жителей Иркутской области стали участниками "Лыжни России" Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

В субботу, 11 февраля, спортивное мероприятие "Лыжня России" объединило тысячи жителей Иркутской области. Как стало известно "КП-Иркутск", в соревнованиях приняли участие 12 тысяч человек. Лыжная гонка прошла в поселке Молодежный Иркутского района в районе лыжной базы ИрГАУ.

- Это люди, которым небезразличен лыжный спорт, они им занимаются и прославляют его. Здесь много участников, которые формируют свою позицию здорового образа жизни и делают все для того, чтобы спортивные достижения были высокими, - рассказали власти.

Девушки и юноши до 18 лет могли преодолеть дистанцию в пять километров, а мужчины и женщины - в десять. В соревнованиях принимали участие люди совершенно разных возрастов. Например, самым пожилым участником оказался ветеран Великой Отечественной войны Константин Познянский.

В 5-километровой дистанции для юношей все призовые места заняли жители Иркутска. Среди девушек есть также победительница из Иркутского района.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что хоккейный матч с участием звезд мирового спорта пройдет 8 марта на льду Байкала.