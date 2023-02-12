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НовостиСпорт12 февраля 2023 3:29

12 тысяч жителей Иркутской области стали участниками "Лыжни России"

Соревнования проходили 11 февраля
Елена СИНИЦА
12 тысяч жителей Иркутской области стали участниками "Лыжни России"

12 тысяч жителей Иркутской области стали участниками "Лыжни России"

Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

В субботу, 11 февраля, спортивное мероприятие "Лыжня России" объединило тысячи жителей Иркутской области. Как стало известно "КП-Иркутск", в соревнованиях приняли участие 12 тысяч человек. Лыжная гонка прошла в поселке Молодежный Иркутского района в районе лыжной базы ИрГАУ.

- Это люди, которым небезразличен лыжный спорт, они им занимаются и прославляют его. Здесь много участников, которые формируют свою позицию здорового образа жизни и делают все для того, чтобы спортивные достижения были высокими, - рассказали власти.

Девушки и юноши до 18 лет могли преодолеть дистанцию в пять километров, а мужчины и женщины - в десять. В соревнованиях принимали участие люди совершенно разных возрастов. Например, самым пожилым участником оказался ветеран Великой Отечественной войны Константин Познянский.

В 5-километровой дистанции для юношей все призовые места заняли жители Иркутска. Среди девушек есть также победительница из Иркутского района.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что хоккейный матч с участием звезд мирового спорта пройдет 8 марта на льду Байкала.