3,7 тысячи тонн снега за сутки убрали с дорог и мостов Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В выходные в Иркутске продолжают вести уборку улиц. Так, за субботу, 11 февраля, с дорог и мостов города вывезли 3700 тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Для уборки улиц задействовали около 200 рабочих, а также 70 единиц специализированной техники. За минувшие сутки ручным и механизированным способами убирали тротуары, остановки общественного транспорта, лотки во всех районах города, - рассказали в администрации.

В частности, от снега расчистили улицы Сергеева, Аргунова, Воронежскую, Багратиона, Сеченова, Мухиной, Вампилова, Розы Люксембург, Депутатскую, Декабрьских Событий, Ленина.

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