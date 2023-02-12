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НовостиОбщество12 февраля 2023 9:21

В Слюдянке 4 и 5 марта состоится фестиваль «Ледяная сказка Байкала»

В эти дни запланированы концертные и игровые программы
Елена СИНИЦА
В Слюдянке 4 и 5 марта состоится фестиваль «Ледяная сказка Байкала»

В Слюдянке 4 и 5 марта состоится фестиваль «Ледяная сказка Байкала»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", на Байкале 4 и 5 марта состоится IV Межрегиональный фестиваль «Ледяная сказка Байкала». Мероприятие пройдет в Слюдянке.

- В этом году почетными гостями фестиваля станут Российская Снегурочка, которая прибудет из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии и Сагаан Убгэн из Республики Бурятии, - говорят власти.

Каждый из гостей представит зрителям свою визитную карточку, расскажет историю и поделится секретами мастерства.

В эти дни запланированы концертные и игровые программы, а также будут работать интерактивные площадки, ярмарки, фотозоны и выставки рисунков.

Ранее сообщалось, что 12 тысяч жителей Иркутской области стали участниками "Лыжни России". Девушки и юноши до 18 лет могли преодолеть дистанцию в пять километров, а мужчины и женщины - в десять. В мероприятии приняли участие жители Иркутской области.