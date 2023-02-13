29 человек пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю с 6 по 12 февраля

В областном центре произошло 20 автоаварий. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 6 по 12 февраля произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП пострадало 29 человек, среди них и трое детей. Статистику КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инспекторы также рассказали, какие автоаварии происходили чаще. Так, на первом месте в этом антирейтинге – столкновения транспорта. Таких ДТП было 11. Также восемь раз сбили пешеходов на дорогах областного центра. И еще был один наезд на стоящий транспорт.

Полицейские напоминают, что соблюдение правил дорожного движения – это обязанность не только автомобилистов, но и пешеходов. Также рекомендуют родителям как можно чаще напоминать основы ПДД детям. По возможности пройти с ними по их основным маршрутам – до школы, до секции и кружка.

Ранее сообщалось, что с дорог и мостов в Иркутске вывезли 3.7 тысяч тонн снега за сутки.