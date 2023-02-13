Худощавая девушка с длинными черными волосами пропала без вести на севере Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На севере Приангарья третий день подряд разыскивают без вести пропавшую девушку. 17-летняя Зарина Сафарова ушла из дома по улице 40 лет Победы в Усть-Илимске и больше не возвращалась. Все это время она не выходит на связь с близкими. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Согласно описанным в ориентировке приметам, юная сибирячка выглядит на свой возраст. Имеет худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, прямые длинные черные волосы и карие глаза.

Ориентировка. Волонтерский отряд «Сибирь»

В день исчезновения девушка была одета в пуховик до колен, полуботинки и широкие джинсы – все черного цвета. На голове у нее был светлый платок. Капюшона на куртке нет. Помимо полицейских на поиски вышли члены волонтерского отряда.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Граждан обладающих, какой либо информацией о местонахождении Зарины Сафаровой, просят позвонить по телефонам: 02 или 102, 8(984)278-95-96.

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