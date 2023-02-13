12 февраля в Усть-Удинском районе водитель "Жигулей" насмерть сбил пешехода. Фото: ГИБДД Иркутской области

В Усть-Удинском районе Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Все случилось около часа ночи 12 февраля на автодороге «Балаганск - Усть-Уда» в двух километрах от поселка Усть-Уда. Водитель автомобиля ВАЗ 2106 решил совершить обгон. Однако, когда выехал на встречку, наехал на 45-летнего мужчину,- говорят инспекторы.

Поясняется, что мужчина шел по краю проезжей части. В результате столкновения пешеход скончался до приезда скорой помощи. Находившийся за рулем легковушки молодой человек не пострадал. Уточняется, что мужчина был пьяным.

Теперь заведено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Мужчину задержали.

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