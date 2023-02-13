В Иркутской области вахтовик из Тюмени перевел мошенникам почти 200 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередной «сотрудник правоохранительных органов» выманил крупную сумму денег у излишне доверчивого мужчины. 57-летний житель Тюмени трудился на вахте в Усть-Куте, когда ему позвонил якобы правоохранитель. Незнакомец уверил жертву, что его паспорт оказался в руках аферистов, и они запросто могут оформить доверенность и передать деньги в банк другой страны, что нарушит закон. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Также для убедительности мошенники через мессенджеры прислали мужчине повестку о вызове на допрос в качестве подозреваемого, - рассказали в ведомстве. - После этого мужчине позвонил финансовый представитель и сообщил, что потерпевшему нужно обезопасить свои сбережения, и для этого их требуется перевести на другой счет.

Однако, как только доверчивый тюменец сделал все, как просил аферист, те перестали выходить на связь и пропали.

Полицией заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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